Gigi Hadid is groot fan van de Efteling

Topmodel Gigi Hadid is komende maand te zien op de cover van de editie van Vogue in Nederland. Voor die gelegenheid plakte de Amerikaanse Efteling-stickers op haar gezicht. In een interview met het modeblad zegt Hadid dat ze groot fan is van het attractiepark.

"Mijn familie komt uit Kaatsheuvel", vertelt Hadid. "De Efteling was vaste prik als we in Nederland waren. Het brengt me terug naar mijn kinder- en tienerjaren. Als ik daar ben, krijg ik direct weer het geluksgevoel dat ik ook als kind had."

Op Instagram deelde het 27-jarige model in 2018 al eens foto's van een bezoek aan de Efteling. Ze was toen met haar hele familie in het Nederlandse pretpark op bezoek.

Voor het maartnummer van Vogue heeft het model stickers van onder meer Pardoes, Lange Jan en Holle Bolle Gijs op haar gezicht geplakt. De bewuste Efteling-foto is een van de vier speciale covers van Hadid. Ze liet zich fotograferen door haar jeugdvriendin Alana O'Herlihy.

Hadid is de dochter van de Nederlandse Yolanda Hadid en haar eerste man Mohamed Hadid. Ook haar zus Bella is een bekend topmodel.