Megan Fox lijkt verloofde Machine Gun Kelly te beschuldigen van vreemdgaan

Actrice Megan Fox heeft in een Instagram-bericht de suggestie gewekt dat haar verloofde Machine Gun Kelly is vreemdgegaan. Inmiddels heeft ze dat bericht, alle foto's en video's en de aankondiging van haar verloving met de rapper van haar profiel verwijderd.

Fox plaatste zaterdag een bericht met een zin uit de songtekst van Beyoncés nummer Pray You Catch Me. "You can taste the dishonesty, it's all over your breath (je kan de oneerlijkheid proeven, het zit in je adem, red.)", schreef de actrice. Ook plaatste ze een video waarin ze een envelop verbrandt.