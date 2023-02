Justin Bieber aangeklaagd vanwege schietincident op Super Bowl-feestje

Bieber gaf in 2022 na afloop van de Super Bowl een feestje in Hollywood, waarbij verschillende sterren aanwezig waren. Op een gegeven moment ontstond er een ruzie waarbij werd geschoten. Daarbij raakten vier mensen gewond, onder wie ook rapper Kodak Black.

Ook was de beveiliging bij de feestlocatie niet in orde, is te lezen in documenten die in handen zijn van TMZ. De beveiligers deden volgens de twee mannen hun werk niet goed, wat er volgens hen op wijst dat ook de artiesten en de locatie verantwoordelijk zijn.