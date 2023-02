Massa is Kassa-realityster Peter Gillis en Nicol Kremers zijn uit elkaar

Peter Gillis is niet langer samen met zijn partner Nicol Kremers, zo maakte de realityster van de SBS6-serie Massa is Kassa vrijdag bekend. "Nicol en ik hebben in goede harmonie besloten uit elkaar te gaan", schrijft hij op sociale media.

Volgens Gillis gaan de twee op vriendschappelijke manier uit elkaar. "We zijn nog wel maatjes", zegt hij. "Maar het is voor ons beiden beter als we een eigen weg inslaan".

Toch valt het hem zwaar. "Ik hoop dat iedereen begrijpt dat we voorlopig met rust gelaten willen worden. We gaan dit eerst verwerken."

Het voormalige koppel zal geen deel uitmaken van een nieuw seizoen van Massa is Kassa, schrijft een woordvoerder in een persbericht.