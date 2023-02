Rihanna durft Super Bowl-uitdaging aan nu ze moeder is: 'Kan hele wereld aan'

Delen via E-mail

Voor Rihanna staat aanstaande zondag misschien wel het grootste optreden van haar leven op het programma: ze treedt op bij de Super Bowl. De zangeres vertelt in gesprek met Apple Music dat het moederschap haar heeft geholpen de uitdaging aan te durven gaan.

De 34-jarige Rihanna twijfelde in eerste instantie toen ze gevraagd werd. "Ik dacht: is dit wel een goed idee? Ik ben net drie maanden geleden bevallen. Moet ik wel zulke grote beslissingen nemen nu? Misschien krijg ik er spijt van."

"Maar als je moeder wordt, geeft iets je het gevoel dat je de hele wereld aankan. Je kunt alles. De Super Bowl is een van de grootste podia ter wereld. Hoe eng dat ook is, de uitdaging maakt het ook juist leuk. Ik vind het belangrijk dat mijn zoon dat ook ziet", zegt de zangeres, die vorig jaar is bevallen.