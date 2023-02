Amalia maakt door bedreigingen 'zeer moeilijke tijd' door: 'Mis het normale leven'

Prinses Amalia hoopt dat er snel verandering komt in de situatie rondom de bedreigingen waarmee ze in Nederland te maken heeft. De kroonprinses vertelt op de laatste dag van haar kennismakingsreis door het Caribisch deel van het Koninkrijk dat ze het nog erg moeilijk heeft met de situatie.

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertelde in het gesprek met de pers dat ze flink is geschrokken van de bedreigingen aan haar adres. Ze zegt dat het een moeilijke tijd voor haar is, maar dat de situatie niet blijvend zal zijn.

Koning Willem-Alexander heeft zich tijdens het bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk geen extra zorgen gemaakt over de veiligheid van zijn dochter. "Als ik me er zorgen over ga maken, maak ik me zorgen over iets waar ik geen expertise op heb. Dus dat laat ik aan degenen over die zeggen: je kan daar veilig rondlopen. Op dat moment denk ik daar helemaal niet over na."