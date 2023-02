Glennis Grace gaat haar taakstraf uitvoeren bij een verzorgingstehuis

Delen via E-mail

Glennis Grace zal haar taakstraf uitvoeren bij een verzorgingstehuis. Dat liet de zangeres weten aan Shownieuws. Grace was vorig jaar betrokken bij een geweldsincident waarvoor ze tot een taakstraf van tweehonderd uur werd veroordeeld.

De zangeres vertelde openhartig aan Shownieuws dat ze haar taakstraf zal uitvoeren bij het verzorgingstehuis waar haar vader is komen te overlijden.

Verder laat Batta aan Shownieuws weten dat ze haar straf ondergaat door met respect voor anderen te werken. Daarbij vindt de zangeres dat terughoudendheid gepast is. Daarom probeert ze zich bewust afzijdig te houden op sociale media, en brengt ze nog geen nieuwe muziek uit.

Batta was februari vorig jaar betrokken bij een geweldsincident in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam. Ze werd schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers, maar werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging.