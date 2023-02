Acteur Alec Baldwin weer aangeklaagd wegens schietincident op filmset Rust

Opnieuw hangt acteur Alec Baldwin een rechtszaak boven het hoofd. Hij wordt vervolgd wegens het neerschieten van cameravrouw Halyna Hutchins op de filmset van Rust. De ouders en zus van het slachtoffer hebben Baldwin en andere betrokkenen aangeklaagd.

De 64-jarige Baldwin is eind januari officieel aangeklaagd door de openbaar aanklager in de Amerikaanse staat New Mexico. Dat geldt ook voor Hannah Gutierrez-Reed, degene die verantwoordelijk is voor de wapens die op de set worden gebruikt.