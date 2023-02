Amalia ontspant op idyllisch Saba: 'Ik vind het hier prachtig'

Prinses Amalia lijkt op de laatste dag van haar kennismakingsbezoek aan het eiland Saba erg ontspannen. De activiteiten in de groene omgeving zijn qua opzet en sfeer een stuk losser dan die van de voorgaande dagen. Dat is ook goed te merken bij de kroonprinses.

In plaats van in busjes van A naar B te gaan, wandelen de Oranjes juist veel op Saba. Het koninklijk gezin komt in de ochtend aan bij Windwardside, een dorp op Saba. Ze worden begroet door een groep dansende kinderen, die de harten van de Oranjes en het publiek doen smelten. Als Amalia ook nog een peuter in haar armen krijgt en knuffelt, is het plaatje helemaal compleet.