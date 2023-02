Ron Jeremy na afbreken verkrachtingszaak naar psychiatrisch ziekenhuis

Oud-pornoster Ron Jeremy is overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis in Californië. Volgens TMZ kan hij daar maximaal twee jaar blijven.

Vorige maand werd bekend dat de verkrachtingszaak tegen de voormalig pornoster van de baan is. De 69-jarige Jeremy is vanwege gezondheidsredenen niet in staat om terecht te staan. Tijdens de eerste behandelingen van de zaak bleek hij ernstig verward. Doktoren stelden vast dat Jeremy dement is en daardoor niet kan worden berecht.