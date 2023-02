Actrice Gemma Arterton is bevallen van haar eerste kind

Gemma Arterton is in december bevallen van een zoontje. Dat maakte de Britse actrice woensdag bekend in de Zoe Ball Breakfast Show op BBC Radio 2.

Arterton maakte in november bekend dat ze in verwachting was. Het is het eerste kindje van Arterton en haar man Rory Keenan.

"We zijn heel, heel blij. Hij is vlak voor Kerst geboren", zei de 37-jarige over haar "kleine kerstelfje".