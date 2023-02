Madonna klaar met commentaar op veranderd uiterlijk: 'Leeftijdsdiscriminatie'

Madonna is klaar met de negatieve reacties op haar uiterlijk. De zangeres kreeg na haar opwachting bij de Grammy Awards veel kritiek van kijkers die vinden dat haar gezicht te veel veranderd is door plastische chirurgie. Madonna noemt die opmerkingen vrouwenhaat en leeftijdsdiscriminatie.

De zangeres was afgelopen weekend aanwezig bij de uitreiking van de Grammy's en kondigde daar het optreden van Sam Smith en Kim Petras aan. "In plaats van te luisteren naar wat ik in mijn toespraak zei over dappere artiesten als Sam en Kim, werd er alleen gepraat over een paar close-upfoto's van mij", schrijft Madonna op Instagram.