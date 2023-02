Roxeanne Hazes vanwege mentale gezondheid niet aanwezig bij rechtszaak tegen moeder

Roxeanne Hazes heeft in een verklaring laten weten dat ze omwille van haar mentale gezondheid donderdag niet in de rechtbank aanwezig is. De zangeres heeft een kort geding tegen haar moeder Rachel aangespannen over de erfenis van André Hazes. Rachel Hazes zou zich volgens haar dochter onterecht erfgenaam noemen.

De advocaat van Roxeanne Hazes las in de rechtbank van Utrecht een brief van de zangeres door. Daarin vertelde ze dat ze hard gewerkt heeft aan haar mentale gezondheid en haar aanwezigheid in de rechtbank er toe zou leiden dat ze "twee stappen achteruit" zou doen.

De zangeres schrijft dat ze maandenlang heeft geprobeerd er met haar moeder uit te komen, buiten de rechtbank. Dat ze nu toch een kort geding heeft moeten aanspannen, vindt ze moeilijk. "Ik ben bang, het gaat in tegen hoe ik in elkaar zit. Dit alles gijzelt mij al maanden."