Rachel Hazes volgens dochter geen erfgenaam van André Hazes

Roxeanne Hazes eist dat haar moeder Rachel zich niet langer de erfgenaam van André Hazes noemt. Volgens de zangeres en de testamentair bewindvoerder met wie ze een kort geding heeft aangespannen, heeft Rachel Hazes het recht niet. De zanger zou Rachel in zijn testament hebben uitgesloten als erfgenaam vanwege een toen lopende echtscheidingsprocedure.

Volgens de advocaten van Roxeanne Hazes was de echtscheidingsprocedure al gestart toen André Hazes kwam te overlijden. Pas op 27 december 2004 is de procedure ingetrokken, zo zou blijken uit diverse documenten. André Hazes overleed drie maanden daarvoor, op 23 september 2004. Dat zou betekenen dat Roxeanne en haar broer André jr. de enige erfgenamen zijn.

De advocaten van Rachel Hazes stellen dat in het testament wel degelijk staat dat zij erfgenaam is. "Van een echtscheidingsprocedure ten tijde van zijn overlijden was geen sprake meer", stelt haar advocaat. Rachel en André Hazez zouden bij zijn overlijden al lang besloten hebben de procedure te staken. Dat zou de zanger zelf ook duidelijk hebben gemaakt tijdens een optreden in het programma Barend & Van Dorp, in juni 2004.

Rachel Hazes zou ook bepaalde goederen hebben verzwegen. Zo zou ze gelogen hebben over het bestaan van een vakantiehuis van de familie. Ook zou ze vanaf het overlijden van Hazes senior onbevoegd gebruik hebben gemaakt van de intellectuele eigendomsrechten, die over de muziek en beeltenis van Hazes gaan. Roxeanne zegt hierdoor vermogens- en reputatieschade te hebben geleden.

De advocaat van Rachel Hazes stelt dat Roxeanne en André jr. geen recht hebben op inkomsten uit intellectuele eigendom. Die rechten zijn toebedeeld aan Rachel, zo valt op te maken uit de documenten, stelt haar advocaat.

Roxeanne Hazes eist niet alleen dat haar moeder zich geen erfgenaam meer mag noemen. Ze wil ook dat haar moeder niet langer nieuwe overeenkomsten sluit als het gaat om de muziek en beeltenis van haar vader. Daarbij wil ze alle documenten in kunnen zien over de erfenis, dat is volgens haar advocaten tot nu toe niet gebeurd.

Roxeanne Hazes was niet aanwezig in de rechtszaal

Roxeanne Hazes liet in een verklaring weten dat ze omwille van haar mentale gezondheid donderdag niet in de Utrechtse rechtbank aanwezig is. De advocaat van Roxeanne Hazes las een brief van de zangeres voor. Daarin schrijft de artieste dat ze hard heeft gewerkt aan haar mentale gezondheid en dat ze met aanwezigheid in de rechtbank weer "twee stappen achteruit" zou doen.

De zangeres schrijft dat ze maandenlang buiten de rechtbank heeft geprobeerd er met haar moeder uit te komen. Dat ze nu toch een kort geding heeft moeten aanspannen, vindt ze moeilijk. "Ik ben bang, het gaat in tegen hoe ik in elkaar zit. Dit alles gijzelt mij al maanden."