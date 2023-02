Roxeanne Hazes en haar moeder staan voor de rechter: is Rachel erfgenaam?

Het liefst had Roxeanne Hazes het geheim gehouden voor de media, maar inmiddels weten we het allemaal: vandaag staan zij en haar moeder Rachel tegenover elkaar in de rechtbank. Roxeanne Hazes heeft een kort geding aangespannen tegen haar moeder om de erfenis van André Hazes senior. Waarover is er bijna twintig jaar na zijn overlijden onenigheid?

Maandenlang is geprobeerd om er zonder inmenging van de rechter uit te komen, vertelde de woordvoerder van Roxeanne Hazes, Bernard Tomlow, aan RTL Boulevard. "Achter de schermen, buiten de media en zonder procedures, is geprobeerd om opheldering te krijgen over een aantal relevante zaken."

In januari verscheen in Privé een verhaal over de familie Hazes. Het weekblad beweerde toen dat Rachel Hazes in het testament van de volkszanger genoemd staat, maar dat er een bijzondere clausule in is opgenomen. Namelijk dat zij niets zou erven als ze zou zijn gescheiden van André senior óf als de procedure daartoe zou zijn opgestart.

En dat laatste is volgens Privé het geval. Rachel Hazes zou voor het overlijden van haar partner een echtscheidingsprocedure begonnen zijn die nooit is doorgezet. De weduwe zou al jaren bewust verzwijgen dat zij helemaal geen erfgenaam is van de volkszanger. Dat zou betekenen dat alleen zijn kinderen, Roxeanne en André junior, aanspraak mogen maken op de erfenis. Voor de twee oudste kinderen van André (Melvin en Nathalie, die hij met zijn twee ex-vrouwen kreeg) verandert er niets. Zij hebben hun deel van de erfenis al gehad.

De advocaten van Rachel Hazes, Royce de Vries en Annemiek van Spanje, hebben aan RTL Boulevard laten weten dat er niets klopt van de verhalen in Privé. Maar de rechtszaak gaat wel over de erfenis. Interessant detail in de zaak is dat deze niet alleen is aangespannen door Roxeanne. Ook de persoon die na het overlijden van Hazes senior testamentair bewindvoerder was doet mee. Deze persoon was aangewezen om beslissingen te nemen over de erfenis, volgens de wensen van Hazes senior.

André Hazes junior noemde zaak pijnlijk

André junior is niet betrokken bij de rechtszaak. Dat liet hij in januari weten aan tafel bij Jinek. "Ik sta daarbuiten, ik heb daar niets mee te maken. Het is iets tussen hen. Het is wel pijnlijk dat het zo gaat bij ons in de familie", zei de zanger aan de talkshowtafel.

Roxeanne Hazes had deze zaak dus liever buiten de media gehouden. Maar een stap naar de rechter was volgens haar woordvoerder onvermijdelijk. "Helaas blijft, gezien de gedane onderzoeken, er niets anders over dan dat de rechter de knoop doorhakt, hoezeer ook geprobeerd is om dit te voorkomen", aldus Tomlow.

Rachel Hazes is bereid om alle vragen van haar dochter te beantwoorden, vertelden haar advocaten. Zij stellen dat juist Roxeanne degene is die dat aanbod zonder duidelijke reden heeft afgewezen en heeft besloten het kort geding te starten.