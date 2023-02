Coldeweijer mag Hazes 'gecremeerde kroket' noemen, geen hoger beroep

Rachel Hazes heeft dinsdag op Instagram gezegd dat juicevlogger Yvonne Coldeweijer haar een 'gecremeerde kroket' mag noemen. Hazes zal Coldeweijer daarvoor geen dwangsom opleggen. De rechter oordeelde eerder juist dat de juicevlogger de term niet meer mag gebruiken. Coldeweijer wilde daarom in hoger beroep gaan, maar zet dat nu niet door.

"Als Yvonne Coldeweijer er nu zo gelukkig van wordt om deze woorden te gebruiken, dan mag ze wat mij betreft gewoon haar gang gaan", zegt Hazes over de uitspraken die Coldeweijer eerder in een video deed. Die waren volgens de rechter "onnodig grievend".

Hazes laat nu dus weten geen dwangsom op te leggen als de vlogger haar opnieuw een 'gecremeerde kroket' noemt, ook al zou ze dat volgens de uitspraak van een rechter mogen.

De rechter bepaalde verder dat Coldeweijer een rectificatie moest plaatsen en een dwangsom van 1.000 euro moest betalen voor ieder uur dat de bewuste video nog online stond.

Yvonne Coldeweijer ziet af van hoger beroep

De 52-jarige Hazes zegt dat de rechtszaak haar destijds niet ging om de beledigende woorden van de juicevlogger. "Het ging mij erom dat in de video werd gezegd dat ik degene ben geweest die een brief van mijn zoon gelekt heeft en dat ik had ingegrepen bij mijn zoons behandeling in Spanje."

Volgens Hazes is dit niet waar en had Coldeweijer de informatie moeten checken. De rechter stelde Hazes in het gelijk.

Coldeweijer zei maandag nog in hoger beroep te gaan. Dat ging enkel om het gebruik van de woorden 'gecremeerde kroket'. "Puur en alleen de uitspraak dat ik die twee ontzettend gezellige woorden niet meer mag zeggen. Want jongens, laten we niet overdrijven."