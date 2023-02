Maarten van der Weijden lag ruim een week in ziekenhuis vanwege maagbloeding

Maarten van der Weijden heeft een maagbloeding gehad en heeft daarom een ruime week in het ziekenhuis gelegen. De voormalig olympisch kampioen openwaterzwemmen schrijft op Instagram dat hij weer naar huis mag.

"Soms loopt het leven anders dan je hoopt", schrijft Van der Weijden. "Negen dagen geleden ben ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Den Bosch. Na onderzoek bleken mijn klachten veroorzaakt door een forse bloeding in mijn maag."

De 41-jarige zwemmer, bij wie in het verleden leukemie is vastgesteld, was vooral bang dat kanker opnieuw de reden was dat hij in het ziekenhuis lag. Maar inmiddels is de bloeding gevonden en gedicht en mag hij weer naar huis. "Ik ben dankbaar dat de bloeding gestopt is en dankbaar dat kanker niet de oorzaak van de bloeding is", laat van der Weijden weten.