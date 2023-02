Brendon Urie van Panic! At The Disco is vader geworden. De zanger en zijn vrouw Sarah hebben hun eerste kind verwelkomd, meldt People

Urie heeft zelf nog niets over de geboorte van zijn kind op sociale media gedeeld. Er zijn dan ook nog geen details als naam of geslacht van de baby bekend.

De 35-jarige artiest, die in 2005 doorbrak als zanger van Panic! At The Disco en sinds 2015 het enige lid is, liet eind januari weten te stoppen met het project vanwege het vaderschap. "Er komt een einde aan dit hoofdstuk van mijn leven en ik ga al mijn energie op mijn familie richten. En dat betekent dat Panic! At The Disco niet langer zal bestaan", schreef hij toen.