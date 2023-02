Coldeweijer gaat toch in hoger beroep tegen uitspraak in zaak Rachel Hazes

Yvonne Coldeweijer gaat toch in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak die Rachel Hazes tegen haar heeft aangespannen. Dat maakte de juicevlogger maandag bekend in een video op haar YouTube-account, waarin ze liet weten dat het puur om het gebruik van de woorden "gecremeerde kroket" gaat.

"Ik heb de uitspraak naast me neergelegd", zei Coldeweijer in de video. "Maar ik ben vervolgens door allerlei zeer intelligente mensen benaderd, onder wie advocaten en creatieve mensen zoals schrijvers, columnisten en cabaretiers. Die vinden allemaal dat het te ver gaat."

"Dit heeft helemaal niks met Rachel Hazes te maken. Dit heeft te maken met de vrijheid van meningsuiting. Het gaat puur en alleen om de uitspraak dat ik die twee ontzettend gezellige woorden niet meer mag zeggen."

Hazes won eerder de rechtszaak die ze aanspande tegen Coldeweijer. Hierop moest de 36-jarige juicevlogger een kwetsend filmpje over Hazes' privéleven weghalen, anders zou ze een boete krijgen. Ook moest Coldeweijer haar excuses aanbieden op Instagram en mag ze Hazes niet meer beledigen. Ze noemde haar onder meer narcistisch, knettergek en toxisch.