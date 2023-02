Lil Kleine wil zich beteren voor zijn zoon: 'Jaar zonder hem was nachtmerrie'

Lil Kleine wil proberen om een beter mens te zijn voor zijn driejarige zoon Lío. Dat schrijft Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, maandag op zijn Instagram-account.

"De pijn en het gemis die ik een jaar lang heb gevoeld omdat ik hem niet kon zien of spreken, is echt een nachtmerrie geweest", laat Lil Kleine weten. "Maar hij is ook de reden dat ik de strijd met mezelf aanga en probeer een beter mens te zijn die betere keuzes zal maken. Ik zal nooit de ideale schoonzoon zijn. Maar ik wil mezelf ook nooit meer verliezen."

Scholten en zijn ex Jaimie Vaes stonden vorige maand voor de rechter voor een omgangsregeling voor hun zoon Lío. Scholten had de zaak aangespannen. Hij had zijn zoon naar eigen zeggen al een jaar niet gezien. Nu mag hij eerst twee keer per week facetimen met zijn zoontje.

Zondag kondigde rapper Boef het nieuwe nummer Herinnering aan, in samenwerking met Lil Kleine. De rappers deelden een kort fragment van het nieuwe nummer dat deze week uitkomt. Daarin is onder meer te horen: "Je stemming heeft een wisseling. Nu ben je een herinnering."