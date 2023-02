Oudste kinderen van Jan des Bouvrie mogen beslag leggen op familievilla

De oudste kinderen van Jan des Bouvrie mogen beslag leggen op de voormalige villa van de interieurstylist in Naarden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland maandagmiddag bepaald. Met het beslag willen de kinderen uit het eerste huwelijk een soort zekerheid stellen dat zij hun deel van de erfenis krijgen.

De twee oudste kinderen van de in 2020 overleden Des Bouvrie, Nicole en Jean-Marc, zijn niet tevreden over de berekening en de hoogte van hun deel van de erfenis. Het beslag op een familievilla in Naarden, die op naam staat van weduwe Monique, moet ervoor zorgen dat zij garantie hebben op hun deel van de erfenis.

Volgens de rechter weegt op dit moment het belang van de twee oudste kinderen van Des Bouvrie zwaarder dan het belang van Monique en de kinderen uit het tweede huwelijk. Monique en de twee jongste kinderen, Jan jr. en Bo, wilden juist dat de rechter het beslag ophief. Zolang het beslag op de woning en ander onroerend goed ligt, kunnen deze namelijk niet verkocht worden.

In het testament van Des Bouvrie zijn de twee oudste kinderen uitgesloten als erfgenamen. Wel is er sprake van legaten. Dat zijn bepalingen in het testament waarin staat dat bepaalde erfstukken of geldbedragen worden nagelaten aan personen die geen erfgenaam zijn. Over de berekening van de hoogte van die legaten en de wijze van uitkering is momenteel onenigheid.

Nicole en Jean-Marc kunnen de legaten pas opeisen na het overlijden van Monique. Dat heeft de interieurontwerper bepaald in zijn testament. Omdat Monique voor één honderdste deel erfgenaam is, denken de kinderen uit het eerste huwelijk dat het vermogen uit de nalatenschap na haar overlijden niet hoog genoeg is om de legaten uit te betalen. De kinderen uit het tweede huwelijk zijn voor het overige deel (99 honderdste) erfgenaam.