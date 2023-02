Kit Harington en Rose Leslie verwachten tweede kindje

De Britse acteurs Kit Harington en Rose Leslie verwachten hun tweede kind. Dat liet de 36-jarige Harington weten in de Amerikaanse talkshow The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

Harington en Leslie kregen begin 2021 al een zoon. "Hij staat op het punt om de schok van zijn leven te krijgen, nu hij een broertje of zusje krijgt", vertelt de acteur met rollen in onder meer Games of Thrones.

Maar de weg naar de bevalling beleeft de acteur nu op een andere manier. "De eerste keer waren we gedurende die negen maanden volledig in de wolken. Nu is het allemaal wat echter, we bereiden ons er wat praktischer op voor."

Hun zoon lijkt inmiddels ook op de hoogte van wat komen gaat. "We proberen hem erop voor te bereiden. We wijzen dan bijvoorbeeld naar de buik van Rose en zeggen dat dit 'mama's baby' is. Hij wijst dan terug en zegt dat het 'zijn baby' is."