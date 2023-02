Coldeweijer niet in hoger beroep in Hazes-zaak: 'Geen vertrouwen in rechtsstelsel'

Yvonne Coldeweijer gaat niet in hoger beroep in de zaak die Rachel Hazes tegen haar had aangespannen, laat de juicevlogger zaterdag weten op Instagram. De rechtbank in Amsterdam besloot vorige maand dat Coldeweijer haar video met uitspraken over Hazes moest verwijderen en een rectificatie moest plaatsen.

Ook oordeelde de rechter dat Coldeweijer de term "gecremeerde kroket", waarmee ze Hazes bedoelt, niet meer mag gebruiken. De juicevlogger had de mogelijkheid om tegen de uitspraak in beroep te gaan, maar laat weten zich bij de uitspraak neer te leggen.

"Ik heb besloten niet in hoger beroep te gaan, omdat ik er geen zin in heb en verder ook geen vertrouwen heb in het rechtssysteem", schrijft de 36-jarige Coldeweijer op Instagram.

Hazes had de zaak aangespannen omdat ze wilde dat Coldeweijer een video waarin ze een "gecremeerde kroket" werd genoemd rectificeerde. De juicevlogger deed uitspraken over de rol die Hazes zou hebben gespeeld bij het uitlekken van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan zijn ex Sarah van Soelen.