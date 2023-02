Portia De Rossi vernieuwt huwelijksgelofte aan Ellen DeGeneres

Portia De Rossi heeft op haar vijftigste verjaardag haar echtgenote Ellen DeGeneres verrast. De Rossi vernieuwde haar huwelijksgelofte in haar bruidsjurk, is te zien in een video op YouTube

DeGeneres was in de veronderstelling dat ze de verjaardag van haar vrouw ging vieren toen De Rossi in haar trouwjurk binnenkwam. Kris Jenner was aanwezig om het ceremoniële moment in te leiden. Brandi Carlile zong het paar, dat in 2008 trouwde, toe.

"Ik dacht na over wat mijn verjaardag speciaal zou maken en dat herinnerde me eraan dat jij voor mij het belangrijkste in de wereld bent", vertelde De Rossi aan DeGeneres.

Het stel, dat net in een nieuw huis is getrokken, begint volgens De Rossi aan een nieuw hoofdstuk. "We zorgen beter voor onszelf en elkaar dan ooit tevoren. Ik heb zo'n zin in de toekomst waarin we precies kunnen doen waar we zin in hebben voor de rest van ons leven."

DeGeneres stopte vorig jaar met haar dagelijkse talkshow The Ellen DeGeneres Show.

Bij de verjaardag van De Rossi waren onder meer prins Harry, Meghan Markle, Jennifer Aniston, Katy Perry en Orlando Bloom te gast.

