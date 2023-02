Aangifte tegen Yvonne Coldeweijer vanwege 'leugen' over Koen Pieter van Dijk

Koen Pieter van Dijk heeft aangifte gedaan tegen Yvonne Coldeweijer, omdat de juicevlogger leugens over hem zou hebben verspreid. De realityster, voorheen bekend als Koen Kardashian, zegt dat Coldeweijer hem ten onrechte heeft beschuldigd van het drogeren en bestelen van iemand.

Coldeweijer deelde onlangs het verhaal van een man genaamd Donnie op haar juicekanaal Life of Yvonne. De man beweerde dat hij bevriend was met Van Dijk, totdat hij door de realityster werd gedrogeerd en bestolen. De twee zouden samen hebben gefeest. Toen Donnie wakker werd, zou zijn Rolex-horloge zijn verdwenen. Van Dijk was toen al weg.

"Dit is een leugen en hiervan heb ik aangifte gedaan bij de politie", schrijft Van Dijk in zijn Instagram Stories. De beelden die Coldeweijer verspreidde bij de roddel zijn volgens hem niet recent gemaakt. Op de beelden is te zien hoe Van Dijk onder invloed van drugs thuis aan het feesten is. De realityster zegt niet trots te zijn op de beelden, maar benadrukt dat deze in 2020 zijn gemaakt.

Van Dijk is naar eigen zeggen niet bevriend met de man die hem beschuldigt. Volgens hem zijn ze elkaar slechts enkele keren tegengekomen op afterparty's.

'Excuses richting Koen'

"Ik vind het vreselijk dat er mensen zijn die dit soort onwaarheden vertellen en verspreiden", schrijft Van Dijk. "Uiteraard sta ik hierboven en laat ik me niet gek maken. Helaas gaan dit soort leugens wel hand in hand met doodsbedreigingen aan mijn adres."

Hij zegt dat Coldeweijer er inmiddels van op de hoogte is dat het om een leugen gaat, maar dat ze weigert te rectificeren. De juicevlogger laat via Instagram weten dat ze kennis heeft genomen van de aangifte tegen haar.