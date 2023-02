Jaimie Vaes: 'Management Lil Kleine vroeg mij te liegen over mishandeling'

Het management van Lil Kleine heeft Jaimie Vaes gevraagd te ontkennen dat de rapper haar heeft mishandeld, zegt de 33-jarige influencer in een interview met Robbert Rodenburg. Vaes vertelt in het YouTube-programma Open Kaart dat zowel het management als de familie van haar ex-partner op de hoogte was van de mishandeling, die zich onder andere op Ibiza zou hebben afgespeeld.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine in het echt heet, werd twee jaar geleden door de politie op Ibiza gearresteerd vanwege de vermeende mishandeling van Vaes. Enkele uren voor die arrestatie is zijn toenmalige verloofde volgens ooggetuigen bebloed de lobby van een hotel binnengerend. Ook zou haar kleding gescheurd zijn geweest.

Vervolgens sprak het stel de geruchten over mishandeling in een video tegen. Vaes zegt nu dat er op Ibiza wel degelijk sprake is geweest van geweld. Op Rodenburgs vraag of Lil Kleine haar toen geslagen heeft, antwoordt de influencer bevestigend: "Geduwd, aan mijn haren getrokken. Dat was weer volledig geëscaleerd."

Volgens Vaes was de video slechts een façade, waar zij nu spijt van heeft. Het idee voor het filmpje kwam van het management van Lil Kleine, vertelt ze. "Het management van Jorik heeft mij letterlijk gevraagd te zeggen dat hij mij niet heeft geslagen."

Ze spreekt van een reeks geweldsincidenten "thuis, maar ook buitenshuis". "Een kleine groep" wist ervan. Door de opeenstapeling van geweld heeft Vaes uiteindelijk besloten voor zichzelf op te komen en "uit deze situatie te stappen".

Vaes had niet de behoefte om verwarring rond auto-incident recht te zetten

Vaes en Scholten, die samen een driejarige zoon hebben, gingen in februari vorig jaar uit elkaar. Kort daarvoor waren beelden uitgelekt waarop de rapper de influencer tussen een deur en de carrosserie van een auto lijkt te klemmen. Scholten werd daarom opgepakt.

Eind januari werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) Scholten niet meer verdenkt van een poging tot zware mishandeling. De artiest wordt nu verdacht van mishandeling. Justitie doet nog steeds onderzoek naar de zaak.

De laatste tijd is er veel te doen om de video van het auto-incident. Vaes zou op de beelden namelijk niet met haar hoofd tussen de deur en de rest van de auto hebben gezeten, zoals in de media is beweerd. "Heb ik dat toen rechtgezet? Nee. Voelde ik die behoefte? Absoluut niet", zegt ze daarover. Vaes zegt dat zij zelf altijd eerlijk haar verhaal hierover heeft gedaan.

"Als ik terugdenk aan alle keren dat het fout is gegaan, dan is dit misschien wel het minst heftige geweest", zegt Vaes over de beelden die het juicekanaal Life of Yvonne heeft vertoond. Vaes heeft die beelden zelf verstuurd naar juicevlogger Yvonne Coldeweijer. Volgens haar wist Scholten direct dat Vaes de beelden had gelekt en was hij furieus. "Ik had nooit eerder op die manier van me afgebeten. Ik heb het altijd maar laten gaan. Dat het zo'n ommekeer was, was voor hem ook nieuw."

'Ik hoef niet nagetrapt te worden voor een situatie die niet zo is'

Het gerucht dat Vaes uit is op het geld van Scholten, spreekt ze in het interview tegen. "Welk geld? Ik vraag tot op de dag van vandaag niks en ik wil ook niks vragen. Daar hoef ik geen applaus voor. Maar ik hoef niet nagetrapt te worden voor een situatie die niet zo is."