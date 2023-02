Persoonlijke brieven van prinses Diana worden op 16 februari geveild

Het Britse veilinghuis Lay's Auctioneers gaat persoonlijke brieven veilen die de Britse prinses Diana in de laatste jaren van haar leven schreef aan vrienden. Het gaat om 32 brieven en kaarten van Diana. Sommige daarvan schreef ze in de periode rond haar scheiding van de toenmalige prins Charles.

"Ik heb het erg moeilijk, de druk is groot en komt van alle kanten. Het is soms te lastig om mijn hoofd nog boven water te houden. Ik hoop dat deze scheiding snel rond is, want het kost me veel", schreef ze in een brief van 28 april 1996. De scheiding werd in augustus van dat jaar definitief.