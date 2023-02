Rechter beslist over erfenis Des Bouvrie: krijgen oudste kinderen meer geld?

De twee oudste kinderen van Jan des Bouvrie zijn niet tevreden met de verdeling van de erfenis van hun vader. Drie jaar na zijn overlijden hebben ze daarom beslag laten leggen op een familievilla in Naarden en op verschillende stukken grond. Weduwe Monique en de twee jongste kinderen vragen de rechter op hun beurt om het beslag op te heffen. Vandaag doet de rechter uitspraak.

Bijna drie jaar lang lijkt er weinig aan de hand, tot op 19 januari een stuk in Quote verschijnt: Kinderen Jan des Bouvrie ruziën over erfenis. Het artikel is verrassend, omdat niet eerder bekend is geworden dat er sprake is van een conflict binnen de families Des Bouvrie over de erfenis.

Vier dagen later staan Nicole (foto) en Jean-Marc, de kinderen uit een eerder huwelijk van Des Bouvrie, al voor de rechter in Lelystad. Daar treffen ze de weduwe van de interieurontwerper en haar zoon Jan jr. Moniques dochter Bo is niet aanwezig tijdens de zitting.

De oudste kinderen van de interieurontwerper zijn niet tevreden over de berekening en de hoogte van hun deel van de erfenis. Maar van ruzie over de erfenis, zoals het artikel in Quote suggereert, is volgens de advocaat van Monique en haar kinderen geen sprake. Dat er iets aan de hand is, wordt wel duidelijk in de rechtbank: de erfgenamen zoeken geen enkel contact met elkaar en begroeten elkaar zelfs niet.

Nicole en Jean-Marc hebben voor 1,8 miljoen euro beslag laten leggen op de familievilla in Naarden en op verschillende stukken grond. Die villa, die nu op naam van weduwe Monique staat, staat al een tijdje te koop voor een bedrag van 10 miljoen euro. Maar zolang er beslag ligt op de woning en ander onroerend goed, kunnen deze niet verkocht worden. Daarom willen Monique en haar kinderen dat de rechter het beslag opheft.

De oudste kinderen van Des Bouvrie hebben hun deel van de erfenis al gehad, zo stelt de weduwe. Nicole en Jean-Marc zien dat anders. Zij hebben naar eigen zeggen geen zicht op de gehele verdeling van de erfenis. Ook vertellen ze in de rechtbank dat hun vader kort voor zijn overlijden zijn testament heeft gewijzigd. En omdat de interieurontwerper dyslectisch was, betwijfelen ze of hun vader begreep waar hij voor tekende.

In een reactie aan Privé laat Jan jr. weten dat zijn vader wel degelijk wist wat de aanpassingen in het testament inhielden. "Dit blijkt ook wel uit het feit dat hij toestemming kreeg om euthanasie te plegen", stelt Jan jr. "De suggestie wekken dat mijn vader op het laatst niet meer wilsbekwaam was, is dus niet alleen volkomen onjuist, het raakt mij ook. Ik wil dit dan ook graag rechtzetten. Mijn vader kan zich niet meer verdedigen en dus doe ik dat nu voor hem."