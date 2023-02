Straatverbod voor stalker van Keanu Reeves die beweert dat hij familie van hem is

Keanu Reeves heeft last van een stalker die beweert familie van hem te zijn. De acteur heeft via zijn advocaat een straatverbod voor de man aangevraagd, omdat die in de afgelopen weken meermaals naar zijn woning kwam. Volgens TMZ heeft de rechter het straatverbod toegekend.

De stalker zou sinds november al zes keer op het terrein van Reeves zijn aangetroffen. De acteur huurde al een beveiligingsbedrijf in om de man in de gaten te houden. Hij viel al eens in slaap in de tuin van de acteur en liet een rugtas met een DNA-test erin achter.

Met de test zou de stalker hebben willen bewijzen dat hij familie is van de The Matrix-acteur. De advocaat van Reeves zegt dat de man, die zichzelf Jasper Keith Reeves noemt op sociale media, een totaal vreemde is voor Reeves.

Volgens de advocaat van de acteur is er een aanhoudingsbevel tegen de stalker uitgevaardigd in de Amerikaanse staat Rhode Island. Hij zou daar worden verdacht van inbraak en vandalisme. Toen de man op 20 januari probeerde het huis van Reeves te betreden, werd de politie ook ingeschakeld.