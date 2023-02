Sylvia Geersen: 'De Bachelorette dé kans om met verschillende mannen te daten'

Haar voorgangers Tony Junior, Gaby Blaaser en Thomas van der Vlugt eindigden niet met de liefde van hun leven. Toch was dat voor Sylvia Geersen geen reden om af te zien van deelname aan het programma De Bachelorette. Het model vertelt in gesprek met NU.nl dat ze van tevoren weinig ervaring met daten had.

"Meedoen aan De Bachelorette was voor mij dé kans om met verschillende mannen (zeventien, red.) te daten, zonder dat het raar is", vertelt Geersen. "Ik ben voor het eerst een tijdje vrijgezel en sta er echt voor open om de liefde te vinden. Maar doordat ik altijd vaste relaties heb gehad, heb ik weinig ervaring met daten. Dus waarom niet de liefde vinden met een beetje hulp?"

The Bachelor was in 2002 voor het eerst te zien in de VS. Het werd een succesvol format dat in verschillende landen een eigen versie kreeg, zo ook bij ons. Waar de felbegeerde vrijgezellen in de eerste seizoenen van het programma onbekende Nederlanders waren, veranderde dat met de deelname van Tony Junior. De dj werd opgevolgd door influencer Blaaser en YouTuber en presentator Van der Vlugt.

De vierde BN'er die aan het programma meedoet is de 37-jarige Geersen. Zij werd bij het publiek bekend door haar deelname aan Hollands Next Top Model in 2006. Ze bereikte de finale en eindigde op de tweede plaats. In het afgelopen jaar was Geersen in verschillende programma's te zien, waaronder Special Forces, The Roast of Famke Louise en De Verraders.

'Mannen naar huis sturen was niet makkelijk'

Geersen zei al snel nadat ze was gevraagd ja, maar vroeg zich wel af hoe het zou zijn om te daten onder toeziend oog van de kijkers thuis. Dat bleek helemaal niet onnatuurlijk of ongemakkelijk. "Ik had niet door dat ik gefilmd werd en vergat dat de camera's erbij waren. Ook liet de productie de camera's soms staan, zonder daar iemand achter te zetten." Het voordeel van daten voor de camera? "Er was overal perfecte belichting!"

Het model kijkt met zeer positieve gevoelens terug op het hele avontuur, al vond ze het wel spannend. "Ik heb eerder aan verschillende programma's meegedaan, maar dat was altijd met andere deelnemers samen. Nu draait de hele show om mij en mijn zoektocht naar de liefde. Maar ik heb echt een fantastische tijd gehad. Ik heb genoten van de prachtige opnamelocaties, mooie dates en lieve, knappe mannen. Het was een van de mooiste ervaringen van mijn leven."

Waar het model wel moeite mee had, was mannen naar huis sturen. "Die mannen zijn speciaal voor mij naar Zuid-Afrika afgereisd. Ik vond het lastig om ze dan naar huis te sturen."

'The Bachelorette presenteren was droom die uitkwam'

Gelukkig had Geersen steun aan Monica Geuze, die het programma voor het eerst presenteerde. En dat deed ze met veel plezier. "Ik snap het echt als mensen deelnemen aan het programma, want het is een geweldig avontuur. En voor mij was het minstens zo leuk om Sylvia bij te staan."

Zelf zou Geuze niet snel aan het programma deelnemen. "Ik vind het veel te leuk om het te presenteren. Als groot fan van het programma was dat een droom die uitkwam."

Geuze kondigde onlangs aan dat ze na acht jaar stopte met vloggen. Ze gaat zich de komende tijd meer focussen op het presenteren. "Presenteren is iets wat ik fantastisch vind om te doen. En dat hoeven zeker niet alleen programma's te zijn die ik zelf graag kijk, zolang het format mij maar aanspreekt. Andersom kijk ik ook genoeg programma's waar ik echt niks mee te maken wil hebben."

Geersen kan niet verklappen wat haar zoektocht naar de liefde heeft opgeleverd. Wel is ze tevreden over de selectie van de mannen die de strijd zijn aangegaan om haar hart te veroveren. "Ik heb aan de programmamakers doorgegeven op welke mannen ik val en zij zijn vervolgens op zoek gegaan naar mannen die aan mijn wensen voldoen. En dat hebben ze goed gedaan."

De Bachelorette met Geersen is vanaf donderdag te zien op Videoland.