Priscilla Presley twijfelt aan geldigheid van testament dochter Lisa Marie

Priscilla Presley heeft een rechtszaak aangespannen omdat ze de geldigheid van het testament van haar onlangs overleden dochter Lisa Marie in twijfel trekt. Door aanpassingen in het testament die in 2016 zijn doorgevoerd heeft ze niet langer de zeggenschap over de nalatenschap van haar kind, meldt de BBC

De advocaten van Priscilla schrijven in een rechtbankdocument dat er van alles mis is met de wijzigingen in het testament. Zo zou de naam van Priscilla verkeerd zijn geschreven en ziet de handtekening van Lisa Marie er anders uit. Daarnaast zouden de aanpassingen nooit door een notaris zijn behandeld. Dit zou betekenen dat het testament ongeldig is.

Door de wijzigingen werden Lisa Maries dochter Riley en zoon Benjamin, die inmiddels overleden is, de beheerders van het trustfonds waarin de erfenis van Elvis' dochter zou worden ondergebracht. Het geld en de bezittingen in dat fonds zijn bestemd voor onder anderen de minderjarige dochters van Lisa Marie. De veertienjarige tweelingzusjes mogen daar pas over beslissen als ze volwassen zijn.