Pasgeboren dochter Nienke Plas geopereerd aan hart

De pasgeboren dochter van Nienke Plas ligt in het ziekenhuis. Het meisje, dat in november ter wereld kwam, is met spoed geopereerd aan haar hart.

"Aangeboren hartafwijking noemen de dokters het", schrijft de YouTuber zaterdag op Instagram.

Het meisje is na de operatie inmiddels stabiel. "We hebben nog een weg te gaan, maar we zijn zo dankbaar dat we op die weg mogen rijden. Samen in de juiste versnelling richting een goed herstel", schrijft Plas.

Omdat de influencer zich nu op haar dochtertje wil richten, heeft ze voor zaterdagavond de eerste voorstelling van haar theatertournee in Capelle aan den IJssel afgezegd. Ze laat weten zo snel mogelijk bekend te maken welke voorstellingen verplaatst worden.

Harley is het derde kind van Plas en haar man Resley. Ze hebben ook twee zoons.

Eerder

Aanbevolen artikelen