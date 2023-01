Jay Leno loopt meerdere botbreuken op bij motorongeluk

Jay Leno is twee maanden nadat hij ernstige brandwonden had opgelopen bij een ongeluk in zijn garage opnieuw gewond geraakt. Dit keer viel de voormalige talkshowhost en komiek van zijn motor. De 72-jarige Amerikaan liep daarbij meerdere botbreuken op.

Het ongeluk gebeurde vorige week, bevestigt Leno in een interview aan de Las Vegas Review-Journal. De presentator testte een vintagemotor toen hij benzine rook en wilde stoppen. "Ik sloeg een zijstraat in en reed een parkeerplaats op. Maar zonder dat ik het wist had iemand daar een touw gespannen zonder vlaggetje eraan", legt Leno uit. "Ik zag het touw pas toen het al te laat was. Ik werd zo van m'n motor geslagen."

Leno brak een sleutelbeen, twee ribben en zijn beide knieschijven. Naar omstandigheden gaat het echter goed met hem. "Ik ben in orde. Ik ben alweer aan het werk", zegt hij.

In november liep Leno derdegraads brandwonden op toen hij aan het klussen was aan een van zijn 180 klassieke auto's. Na tien dagen kon hij het brandwondencentrum weer verlaten. In een column voor The Wall Street Journal relativeerde hij het ongeluk. "Iedereen die regelmatig met zijn handen werkt, krijgt een keer een ongeluk. Als je voetbalt kun je een hersenschudding of een gebroken been krijgen. Alles wat je doet is een risicofactor."

