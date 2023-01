Britney Spears spreekt fans aan op politiebezoek: 'Respecteer mijn privacy'

Britney Spears had woensdag onverwacht politie voor haar deur staan. De alarmcentrale werd meermaals gebeld door fans die bezorgd waren over de gezondheid van de zangeres. Spears vraagt op haar Twitter-account haar privacy te respecteren.

In de verklaring op Twitter valt te lezen dat Spears het voorval ziet als een uit de hand gelopen grap. "Ik ben dol op mijn fans, maar deze keer ging het een beetje te ver en werd mijn privacy geschonden", zo stelt ze.

De zangeres schrijft ook dat de politie nooit binnen is geweest en alleen bij de poort heeft gestaan. "Toen beseften ze dat er niets aan de hand was en vertrokken ze onmiddellijk."

Desondanks heeft de zangeres er een slecht gevoel aan overgehouden, zo is verder te lezen in het bericht. Het voelde volgens Spears als "pesten" toen de media het incident meldden. "Ik werd weer in een kwaad daglicht gesteld."

"In deze periode van mijn leven hoop ik echt dat het publiek en mijn fans, om wie ik zo veel geef, mijn privacy in de toekomst kunnen respecteren", besluit ze het bericht.

Spears is af van het curatorschap dat haar leven bepaalde, maar fans maken zich nog steeds zorgen over de veiligheid van hun idool. De zangeres plaatst veel oude foto's en video's op sociale media en wordt nauwelijks nog in het openbaar gezien. Sommige fans denken dat de zangeres haar eigen sociale media niet beheert.

Een groep fans vermoedt al maanden dat Spears weer is opgenomen of wordt vastgehouden. Wel werd ze onlangs met haar echtgenoot Sam Asghari in een restaurant gezien.

