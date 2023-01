Stalker Kelly Clarkson wederom opgepakt bij haar huis

Kelly Clarkson heeft te maken met een hardnekkige stalker. De vrouw die al vaker in aanraking kwam met justitie door de zangeres lastig te vallen, is nu opnieuw opgepakt. TMZ meldt dat de stalker weer bij het huis van Clarkson in Californië stond.

Opvallend is dat de vrouw meermaals om precies 20.59 uur voor het huis van Clarkson verschijnt. Wat daar de reden achter is, is niet bekend. De stalker volgt Clarkson al jaren. Eerst bij haar huis in Nashville en later ook in Los Angeles. Soms laat zij ook ongewenste cadeaus voor de zangeres achter.