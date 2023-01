Jaimie Vaes lekte beelden van mishandeling zelf naar roddelvlogger Coldeweijer

Delen via E-mail

Jaimie Vaes heeft de beelden waarop te zien zou zijn hoe ze werd mishandeld door haar ex Lil Kleine zelf naar Yvonne Coldeweijer gestuurd. Dat blijkt uit een audiofragment dat Coldeweijer woensdagavond online zette. Dat deed de roddelvlogger enkele uren nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie de rapper niet langer verdenkt van zware mishandeling.

Coldeweijer had Vaes kort na de vermeende mishandeling aan de lijn. In dat gesprek vroeg Vaes of Coldeweijer de beelden zo snel mogelijk online wilde zetten.