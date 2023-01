Giel de Winter vader geworden van een dochter

Delen via E-mail

Giel de Winter is voor de tweede keer vader geworden. De presentator en YouTuber verwelkomde afgelopen nacht een dochter, meldt hij woensdagavond op Instagram

"Afgelopen nacht om 5.17 uur is onze prachtige dochter Romy Mia de Winter geboren. Onbeschrijfelijk trots en tranen van geluk, dit gevoel is met geen pen te beschrijven", schrijft StukTV-presentator De Winter.

"Dochter Romy en moeder (wat een powervrouw) maken het goed", vervolgt hij. "Die blik van Fedde toen hij zijn zusje voor het eerst zag, was te ontroerend. Deze papa zit voorlopig in alle rust even op een roze wolk!"