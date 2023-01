Stijn Fransen in verwachting van tweede kindje: 'Eindelijk buik niet meer inhouden'

Stijn Fransen is in verwachting van haar tweede kindje. De actrice laat op Instagram weten dat er een "minimensje in de maak" is.

"Eindelijk hoef ik mijn buik niet meer in te houden", schrijft ze bij een foto waarop ze haar buik toont. Fransen zegt er niet bij hoelang ze al zwanger is.

Het is het tweede kind voor de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice. Ze heeft met haar vriend Siegfried Jongsma al een zoontje, Lieuwe. In november werd ze door Jongsma ten huwelijk gevraagd in New York.

De actrice was tussen 2015 en 2018 in GTST te zien als Sam Dekker. Vorig jaar speelde ze de hoofdrol in de romantische comedy Hart op de juiste plek.

