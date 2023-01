Yvonne Coldeweijer mag Rachel Hazes nooit meer een gecremeerde kroket noemen op haar juicekanaal. Die term is "grievend en beledigend", oordeelde de rechtbank maandag. Hoe is de rechter tot dat besluit gekomen? En mag Coldeweijer de weduwe van André Hazes dan wel een geflambeerde frikandel noemen? Wij leggen uit hoe het zit.

Hazes eiste in de rechtbank drie dingen: Coldeweijer moet een video over haar offline halen, ze moet een rectificatie plaatsen en ze mag de term 'gecremeerde kroket' niet meer gebruiken als ze het over Hazes heeft. De rechter stelde haar op alle punten in het gelijk.

In de bewuste video beweert Coldeweijer dat Hazes betrokken is bij het lekken van een persoonlijke brief van haar zoon André aan diens ex Sarah van Soelen. Volgens de juicevlogger is het uitlekken van de brief de reden dat Hazes en haar zoon momenteel geen contact hebben. Maar dat is onzin, zegt de weduwe.

Coldeweijer moet niet alleen de video offline halen, maar ook een dwangsom van 1.000 euro betalen voor ieder uur dat die nog online staat. Het bedrag kan oplopen tot 50.000 euro. En als zij opnieuw de term 'gecremeerde kroket' gebruikt op sociale media, krijgt ze een boete van 1.000 euro voor elk uur dat het bericht online staat.

Vrij kort na de uitspraak gebruikte de juicevlogger de beledigende term toch opnieuw. Maar daarmee overtrad ze geen regels, vertelt Hazes' advocaat Jaap Versteeg tegen NU.nl. Het vonnis van de rechtbank gaat pas 24 uur na de schriftelijke bekendmaking in. "Het verbod gold dus nog niet op dat moment. Daar maakte Coldeweijer slim gebruik van", zegt Versteeg.

Grote achterban van Coldeweijer speelt een rol

Volgens advocaat Richard Korver gebeurt het wel vaker dat een rechtbank beslist over het gebruik van een bepaalde term. In deze situatie speelt in ieder geval mee dat Coldeweijer een grote achterban heeft. Zo heeft ze op Instagram 703.000 volgers.

De juicevlogger spoorde mensen aan te reageren op de door haar geuite beschuldigingen. Dat duizenden mensen de video hebben gezien, heeft de rechter in het oordeel meegenomen.

"Een substantieel aantal van hen is helemaal losgegaan en heeft zich als gevolg hiervan zeer kwetsend over Hazes uitgelaten. Niet is gebleken dat Coldeweijer zich hiervan distantieert. Integendeel, zij wakkert deze reacties aan door de term 'gecremeerde kroket' over te nemen", staat in de uitspraak.

Daarnaast speelden de motieven van Coldeweijer een belangrijke rol. Volgens de rechtbank heeft zij voor eigen gewin de video over Hazes gedeeld: ze wilde de nieuwsgierigheid van haar volgers naar het privéleven van een publiek persoon bevredigen.

Korver is het eens met het oordeel van de rechtbank, in ieder geval als het gaat om het verwijderen van de video. "Die stelt geen algemene misstand aan de kaak en is ingrijpend voor het privéleven van Hazes", zegt hij.

#gecremeerdekroket was trending op Twitter

Maar over het verbieden van de term 'gecremeerde kroket' heeft Korver zijn twijfels. "Hazes is een BN'er en bekende personen moeten meer incasseren, blijkt uit rechtspraak. Je ziet dat bij het publiek, juist door de uitspraak, een bepaalde weerzin ontstaat. De term wordt nu door velen te pas en te onpas gebruikt als protest tegen de uitspraak."

Hazes heeft een andere mening. Via Instagram deelde zij na afloop van de rechtszaak een verklaring. "Ik begrijp best dat je je als BN'er sommige dingen moet laten welgevallen, maar je hoeft ook niet alles te pikken. Sommige uitspraken gaan mij te ver en dan moet je voor jezelf opkomen."

Iedereen, behalve Coldeweijer, kan de term blijven bezigen. Sterker nog, #gecremeerdekroket was maandag lange tijd trending op Twitter.

Influencer kan term 'geflambeerde frikandel' beter links laten liggen

Versteeg vindt het jammer dat het in de media vooral over die term gaat. "De zaak ging vooral over de video waarin Coldeweijer uitspraken doet die onjuist en kwetsend zijn. Mijn cliënte is er dan ook blij mee dat er nu kaders bestaan waar juicekanalen zich aan moeten houden. En dat mensen zoals Coldeweijer zich realiseren dat zij niet zomaar iedere video de wereld in mogen gooien."

De juicevlogger gebruikte in haar video over Hazes ook de typeringen narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic. De rechtbank oordeelde dat die woorden kwetsend zijn, maar heeft het gebruik daarvan niet verboden. Wel heeft het een rol gespeeld bij het oordeel dat de video onrechtmatig is.