Bekende voetbalanalyticus Johan Boskamp lag zes dagen op ic met hartproblemen

Voetbalanalyticus Johan Boskamp heeft fysiek een heel zware periode achter de rug, vertelde hij maandag in het tv-programma Veronica Offside. De 74-jarige oud-speler van Feyenoord lag zes dagen op de intensive care met hartproblemen.

"Het was heel slecht. Ik was bijna bij de warme bakker", zei Boskamp toen presentator Wilfred Genee hem ernaar vroeg. Daarmee bedoelde hij dat hij dacht dat hij het niet zou halen.

Volgens Boskamp hielpen twee kijkoperaties en het plaatsen van stents niet. "Mijn hart was niet helemaal in orde. Uiteindelijk heb ik twaalf dagen in het ziekenhuis gelegen en hebben ze er een pacemaker in gezet."

In het ziekenhuis kreeg Boskamp ook nog eens het RS-virus en had hij veel vocht in zijn longen. Inmiddels gaat het weer goed met hem. "Ik ben gisteren naar Feyenoord-Ajax gegaan, met doktoren erbij. Die zeiden dat het goed was."

Boskamp speelde voor Feyenoord en Oranje

Boskamp is al jaren op de Nederlandse televisie als voetbalanalyticus te zien. Hij speelde in de jaren zestig en zeventig voor Feyenoord, waarmee hij drie keer kampioen werd, in 1970 de wereldbeker voor clubteams veroverde en in 1974 de UEFA Cup.

Hij speelde het grootste deel van zijn carrière in België. Boskamp kwam twee keer uit voor het Nederlands elftal en ging in 1978 mee naar het WK. Hij deed in één wedstrijd mee op het toernooi waarbij Oranje in de finale van Argentinië verloor.

Ook als trainer was Boskamp vooral in België actief. Het succesvolst was hij met Anderlecht, waarmee hij drie keer landskampioen werd. De Nederlander werkte ook in onder meer Georgië en het Midden-Oosten.

