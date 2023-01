Echtgenoot Carole Baskin (Tiger King) zou zijn gevonden, familie weet van niks

TikTok en Twitter zijn weer in de ban van Carole Baskin en haar vermiste echtgenoot. Drie jaar nadat iedereen het vanwege de serie Tiger King over de vermissing had, lijken er nu nieuwe ontwikkelingen in de zaak te zijn. Don Lewis, Baskins echtgenoot van wie sinds 1997 ieder spoor ontbreekt, zou levend in Costa Rica zijn aangetroffen. Maar Lewis' familie weet van niks.

Wie zich in de eerste maanden van de coronapandemie op sociale media begaf, heeft de theorie ongetwijfeld voorbij zien komen: Carole Baskin zou haar echtgenoot om het leven hebben gebracht, zijn lichaam door een vleesmolen hebben gehaald en aan haar tijgers hebben gevoerd. Die bewering deed haar aartsrivaal Joe Exotic in de toen mateloos populaire Netflix-reeks Tiger King.

Baskin, eigenaresse van opvangcentrum voor katachtigen Big Cat Rescue, heeft altijd gezegd niets te maken te hebben met de verdwijning van haar echtgenoot. Maar de familie van Lewis denkt daar anders over. Zij zijn ervan overtuigd dat de liefhebber van grote katten, die inmiddels met Harold Baskin getrouwd is, wel degelijk meer weet over wat er met Lewis is gebeurd.

De verdwijning van Lewis is inmiddels 25 jaar geleden en van Tiger King is al ruim een jaar geen nieuwe aflevering meer verschenen. Waarom is deze zaak weer volop in het nieuws? Een fragment uit een interview dat Baskin in november 2021 heeft gegeven, duikt weer op via Twitter.

Document zou bevestigen dat Lewis in leven is

In het gesprek met het Britse tv-programma This Morning reageert Baskin op een scène uit het tweede seizoen van Tiger King. In de scène wordt een brief getoond die van Homeland Security (het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid) afkomstig zou zijn. In het document uit 2002 staat dat Lewis levend is gevonden in Costa Rica.

"Er staat in dat mijn echtgenoot in leven is en toch werd ik al die tijd beschuldigd van betrokkenheid bij zijn verdwijning. Terwijl Homeland Security al wist waar hij is", zegt Baskin in het interview. Ze zegt niet van het bestaan van het document te hebben geweten tot Tiger King 2 op Netflix verscheen. Het ministerie heeft het bestaan van de brief ook niet bevestigd.

Sheriff en familie ontkennen dat Lewis gevonden is

Hoewel het document Baskin goed uitkomt, is niet iedereen overtuigd van de echtheid. Feit is dat Lewis in 1997 is opgegeven als vermiste persoon en in 2002 is doodverklaard. Dat betekent overigens niet dat er niemand meer met de zaak bezig is.

De sheriff van Hillsborough County - waar Lewis' toenmalige woonplaats Tampa in ligt - laat aan TMZ weten geen reden te hebben om aan te nemen dat hij gevonden is. De sheriff heeft hierover niets van de FBI gehoord. Lewis wordt nog steeds vermist. Er wordt dan ook nog steeds aan de zaak gewerkt.

De familieleden van Lewis laten via een advocaat weten het moeilijk te hebben met de berichtgeving rondom het oude interview met Baskin. Zij verwijzen de bewering dat hij springlevend in Costa Rica is gevonden naar het rijk der fabelen. Zijn dochters zijn ervan overtuigd dat Lewis, die nu 84 jaar oud zou zijn geweest, niet meer leeft.

En wat heeft Baskin er zelf meer dan een jaar na het bewuste interview over te zeggen? Ze blijft bij haar toenmalige uitspraken over het document en snapt niet waarom die nu als nieuws worden gebracht. "Ik heb dit besproken in minstens zestig interviews waarin ik naar Don werd gevraagd. Nu doet de pers alsof die het voor het eerst hoort. Blijkbaar was Tiger King 2 niet zo populair als het eerste seizoen."

