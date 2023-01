Selena Gomez hand in hand gezien met Chainsmokers-zanger Drew Taggart

Zangeres Selena Gomez is hand in hand gespot met Drew Taggart van The Chainsmokers. De twee waren volgens TMZ op date in een Italiaans restaurant in New York.

Het is de tweede keer Gomez en Taggart samen in het openbaar zijn gezien. Een week eerder gingen ze naar de bowlingbaan.

Donderdag vertelde Gomez in een inmiddels verwijderd Instagram-bericht dat er wat haar betreft nog geen sprake is van een relatie. "Ik hou te veel van alleen zijn", schreef ze.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen