Yvonne Coldeweijer moet rectificatie plaatsen over brief Rachel Hazes

Yvonne Coldeweijer moet een rectificatie plaatsen over een persoonlijke brief van André Hazes die ze eerder op haar Instagram-kanaal deelde. Ook de video hierover moet worden verwijderd. Hierin vertelde Coldeweijer dat de brief naar haar was doorgestuurd door zijn moeder Rachel. Deze beschuldiging is niet te bewijzen, oordeelt de rechter maandag.

Daarnaast zijn de uitlatingen van Coldeweijer volgens de rechter "onnodig grievend" en ziet hij geen belang in de publicatie van de brief.

Coldeweijer moet een dwangsom van 1.000 euro betalen voor ieder uur dat de bewuste video nog online staat. Dit kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro. De rectificatie moet binnen 48 uur op Instagram worden geplaatst.

Ook werd bepaald dat Coldeweijer de term "gecremeerde kroket", waarmee zij naar Hazes verwees, niet meer mag gebruiken. Deze bewoording is volgens de rechter "hoe dan ook grievend en beledigend", net als bewoordingen zoals narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic.

Ook de stelling dat het goed is voor André dat hij met zijn moeder heeft gebroken, is in de ogen van de rechtbank "kwetsend" en mag de juicevlogger niet meer gebruiken.

Hazes ontkent lekken brief aan Coldeweijer

Coldeweijer las in een video een brief voor die gericht was aan een ex-vriendin van André. De influencer beweerde in het filmpje dat de brief door André en zijn moeder zou zijn opgesteld. Later suggereerde ze dat ze deze brief anoniem doorgestuurd had gekregen van Rachel.

In de brief staat dat André niet met een goed gevoel terugkeek op zijn relatie met Monique Westenberg, met wie hij een zoon heeft. Rachel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze geen goede band heeft met de moeder van haar kleinzoon. Ook dit besprak Coldeweijer in een losse video.

Rachel eiste daarop een rectificatie. Zij ontkent zelf dat ze de brief aan Coldeweijer heeft gelekt. Wel zegt ze dat ze de brief met haar zoon heeft opgesteld, maar de versie die zij samen schreven zou op belangrijke punten niet overeenkomen met de brief die de roddelvlogger ontving. Ook wilde de weduwe van de zanger dat de video van Coldeweijer offline wordt gehaald.

'Ik breng geen onwaarheden'

Coldeweijer zei eerder in de rechtbank "geen onwaarheden te brengen". Volgens de juicevlogger zoekt Hazes vaak zelf de aandacht op en heeft haar reputatie al veel te lijden gehad door haar familieproblemen. Deze video zou Hazes' reputatie niet verder schaden, stelt de vlogger via haar advocaat.

Het is niet de eerste keer dat Coldeweijer voor de rechter wordt gedaagd. In april 2022 spande Samantha Steenwijk een kort geding aan. Coldeweijer had ten onterechte gesuggereerd dat de zangeres was afgeslankt met behulp van gevaarlijke dieetpillen. De roddelvlogger moest vervolgens een rectificatie plaatsen.

