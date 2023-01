Oudste kinderen Jan des Bouvrie wantrouwen weduwe Monique bij verdelen erfenis

De oudste kinderen van Jan des Bouvrie zijn niet tevreden over de berekening en de hoogte van hun deel van de erfenis. Nicole en Jean-Marc betwijfelen of hun vader voldoende door heeft gehad wat hij kort voor zijn dood wijzigde in zijn testament. Volgens hen kon hij niet lezen door zijn dyslexie, zo werd maandag duidelijk tijdens een kort geding in de rechtbank van Lelystad.

Dochter Nicole en zoon Jean-Marc, uit het eerste huwelijk van de interieurontwerper, stellen dat zij recht hebben op een erfenis van minstens 2,6 miljoen euro. Daarom hebben zij beslag laten leggen op een familievilla in Naarden en op verschillende stukken grond.

Die villa is nu in handen van Des Bouvries echtgenote Monique. Zij heeft de rechter gevraagd het beslag op de woning op te heffen.

Des Bouvrie, die op 4 oktober 2020 overleed, kreeg met Monique zoon Jan jr. en dochter Bo. De weduwe en haar zoon waren maandag in de rechtbank aanwezig, net als Nicole. Jean-Marc woonde de zitting bij via een online verbinding vanuit Curaçao.

Nicole en Jean-Marc stelden in de rechtbank geen zicht te hebben op de gehele verdeling van de erfenis. Het verbaast hen dat hun vader het testament vlak voor zijn overlijden nog heeft aangepast. Volgens de twee is het in strijd met wat hun vader heeft verteld en past het niet bij "de relatie die ze met hem hadden". Ook zou er bij de oudste kinderen van de interieurontwerper wantrouwen bestaan richting Monique en haar kinderen.

'Dochter Nicole en Monique hebben slechte relatie'

Tijdens de zitting zochten de erfgenamen geen enkel contact met elkaar en begroetten zij elkaar niet, maar er zou geen sprake zijn van ruzie tussen de kinderen. "Alle kinderen zijn 'on speaking terms'", stelde de advocaat van Monique. Tussen Monique en de oudste kinderen is geen contact.

"Ik vind het enorm verdrietig hoe we hier nu zitten", vertelde Monique in de rechtbank. Nicole reageerde daar afwijzend op. "Ik hoor Monique zeggen dat ze het verdrietig vindt, maar we hebben in de afgelopen twee jaren geen woord met elkaar gewisseld."

Hoewel Monique en haar kinderen begrip hebben voor de eis van de twee oudste kinderen, vinden zij dat Nicole en Jean-Marc hun deel van de erfenis hebben gekregen.

Beide partijen hebben geprobeerd er samen uit te komen, maar uiteindelijk bleek een gang naar de rechter de enige optie. De oudste kinderen betreuren het dat het niet is gelukt om er onderling uit te komen.

De villa in Naarden staat momenteel te koop. Zolang er beslag ligt op deze woning en ander onroerend goed, kunnen deze niet verkocht worden. De uitspraak volgt op 6 februari.

