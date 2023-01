Johnny de Mol noemt terugkeer bij HLF8 'een beetje thuiskomen'

Delen via E-mail

Voor Johnny de Mol voelt zijn terugkeer als presentator bij HFL8 "toch een beetje als thuiskomen". Dat zei hij vrijdagavond in de talkshow, waar hij ruim een half jaar geleden wegging. "Ik ben blij om hier weer te zijn."

De Mol zei vrijdag in een interview met De Telegraaf dat hij blij is om weer terug te keren als presentator bij de talkshow. Hij zei dat programmadirecteur Marco Louwerens hem had gevraagd bij te springen.