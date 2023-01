NOS-correspondent Mustafa Marghadi aangereden door vrachtwagen

NOS-correspondent Mustafa Marghadi is gewond geraakt bij een aanrijding door een vrachtwagen. Hij laat via Instagram weten dat hij in orde is.

Marghadi zegt dat hij "redelijk fucked up" uit het ongeluk is gekomen, maar dat alles in orde komt. Andere inzittenden raakten volgens de journalist lichtgewond. Op de video die Marghadi in zijn Instagram Stories plaatste, is te zien dat zijn gezicht gezwollen is. Hij meldt in zijn bericht niet in welk land het ongeluk gebeurd is.