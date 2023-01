Frits Spits is gedotterd en komende weken niet te horen op de radio

Radiopresentator Frits Spits is onlangs gedotterd. Dat laat een woordvoerder van KRO-NCRV vrijdag aan het ANP weten. "Hij voelt zich goed en hoopt binnenkort weer De Taalstaat te kunnen presenteren", aldus de zegsman. "Morgen neemt Margriet Vroomans de presentatie weer over." Vroomans viel de afgelopen twee weken ook al in voor Spits bij het NPO Radio 1-programma.

Spits, die donderdag zijn 75e verjaardag vierde, geldt als een van de grote Nederlandse radio-iconen. De dj begon in de jaren zeventig als radiomaker bij de VARA en NOS op Hilversum 3, de voorloper van 3FM.

Hij presenteerde beroemde programma's als De Avondspits en Tijd voor Twee. Vooral met De Avondspits bereikte hij een groot publiek.

De radiocoryfee kreeg diverse prestigieuze prijzen voor zijn grote betekenis voor de Nederlandse media, waaronder meerdere Marconi Awards, de Zilveren Reismicrofoon, een Gouden Harp en de Visser-Neerlandiaprijs.

Spits werd in 2019 uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse radiomaker van de afgelopen eeuw. De jury prees zijn vermogen om een breed publiek aan te spreken met zijn programma's, "perfect uitgevoerd met een heerlijk warme, vriendelijke radiostem. Frits schat zijn publiek niet lager in, maar wil ze juist iets leren en meegeven."

