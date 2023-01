André Hazes heeft geen contact met zus en moeder: 'We zijn een beetje sneu'

André Hazes heeft geen contact meer met zijn moeder Rachel en zus Roxeanne, vertelde hij donderdagavond in de talkshow Jinek.

De 28-jarige zanger benadrukte dat het iets tussen hen is, maar vertelde wel dat Roxeanne er "geen behoefte" meer aan heeft. "We zullen allemaal onze redenen hebben, maar ik denk dat we het allemaal vervelend vinden dat het zo gaat."

"Ik hoop dat het op een dag goed is. Toen mijn vader overleed, hebben we dat beloofd", vertelde de zanger. Hij noemde de familiesituatie "een beetje sneu". Als voorbeeld voerde hij de rechtszaak tussen zijn moeder Rachel en zus Roxeanne aan. "Het is echt heel pijnlijk, als ik dan ook zo'n rechtszaak voorbij zie komen."

Rachel en Roxeanne zijn momenteel met elkaar verwikkeld in een rechtszaak over de erfenis van de overleden André Hazes senior. Diens zoon benadrukte dat hij daar buiten staat. "Het went nooit dat het zo gaat in onze familie. Wij kunnen maar niet normaal doen. Het is heel pijnlijk en verdrietig."

'Jezus mam, wat heb jij een hoop steken laten vallen'

André en zijn oudere zus Roxeanne doorbreken volgens hem wel de patronen die zij vroeger vanuit huis hebben meegekregen. De zanger slaagt daarin mede dankzij de hulp die hij heeft ingeschakeld. "Wat wij hebben moeten zien en horen, waar we nooit over mochten praten... Die dingen stapelen zich gewoon op." Waar hij precies op doelde, is niet duidelijk.

De zanger zei dat hij niet slecht wil praten over zijn ouders. "Vooral mijn moeder heeft haar best gedaan. Maar ik denk wel nu ik zelf vader ben: jezus mam, wat heb jij een hoop steken laten vallen."

Hazes was donderdagavond naar eigen zeggen voor het eerst nuchter op televisie. De zanger werkt al enige tijd aan zijn alcohol- en drugsverslaving, waar zijn ex-partner Monique Westenberg volgens hem het meest onder te lijden heeft gehad. Zij probeerde jarenlang aan de bel te trekken. "Ik zag zelf het probleem niet."

Hazes maakt binnenkort zijn comeback bij het muziekevenement Holland zingt Hazes. Zijn zus Roxeanne heeft ervoor gekozen daar niet op te treden. André zegt daar "veel respect" voor te hebben.

