Patty Brard verhuist naar Almere: 'Vooroordelen zijn zó 2001'

Patty Brard en haar man Antoine verhuizen naar de wijk Duin in Almere. De 67-jarige presentatrice deelt dat nieuwtje via Instagram.

"Yes! Het is officieel! We gaan verhuizen naar Almere Duin! Kleiner, maar toch heerlijk vrij", schrijft Brard.

De presentatrice is erg gelukkig met haar keuze. Ook maakt Brard zich geen zorgen over eventuele vooroordelen over Almere, al zegt ze niet om welke meningen het gaat. "Die zijn zó 2001. We zijn gelukkig met deze stap en gaan er een paleisje van maken."

Brard en haar man wonen nu nog in Amstelveen. Zij hebben samen ook een huis op het Spaanse eiland Ibiza. Volgens Brard is wonen in Almere "heerlijk voor de hondjes en een topcombinatie met Ibiza". Ze verwacht daardoor constant een vakantiegevoel te hebben.

Eerder

Aanbevolen artikelen