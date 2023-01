Strafvermindering bekende Nederlanders: waarom media-aandacht vaak meetelt

Rechtbanken hebben sinds kort hun handen vol aan bekende Nederlanders. De zaken rondom Glennis Grace, Lil Kleine en Danny de Munk konden al op veel media-aandacht rekenen. Eigen schuld, dikke bult, zullen veel mensen denken. Maar de rechter houdt bij het opleggen van een straf wel degelijk rekening met de gevolgen van de negatieve publiciteit voor BN'ers.

In 2016 wordt Dave Roelvink veroordeeld voor het illegaal verkopen van gestolen horloges. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur, maar de straf valt een stuk lager uit. De zoon van zanger Dries Roelvink krijgt een taakstraf van 150 uur opgelegd. De media-aandacht weegt mee in het besluit van de rechtbank.

Ook in de zaak tegen Glennis Grace, die draait om een vechtpartij in een supermarkt, is sprake van strafvermindering door de negatieve aandacht. De rechtbank oordeelt dat de zangeres "zwaar geraakt lijkt te zijn door de nasleep" en stelt dat de zaak "verstrekkende gevolgen heeft voor haar normale bestaan". Ze krijgt wel de geëiste tweehonderd uur taakstraf opgelegd, maar niet de voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand met een proeftijd van twee jaar.

"Dat grote media-aandacht kan leiden tot strafvermindering is terecht", stelt advocaat Richard Korver in gesprek met NU.nl. "Voor bekende Nederlanders bestaan vaak grote nadelige gevolgen. Ze raken hun baan kwijt of hun naam wordt door het slijk gehaald."

Rechtbanktekening van Jorik Scholten, beter bekend onder zijn artiestennaam Lil Kleine, en zijn ex-vriendin Jaimie Vaes in de rechtbank.

'BN'ers voelen zich meer bekeken en beoordeeld'

"Als een onderwijzer beticht wordt van een zedenmisdrijf, is het begrijpelijk dat diegene niet meer voor de klas mag staan. Daar wil je geen risico's mee nemen. Maar de laatste jaren worden carrières onder invloed van de cancelcultuur al snel tot stilstand gebracht of vernietigd. Dat zie ik vooral gebeuren bij bekende artiesten en politici", stelt Korver. "Glennis Grace is 'gebrandmerkt' en dat geldt bijvoorbeeld ook voor Marco Borsato en Ali B, terwijl de rechter zich bij die laatste twee nog over de zaak moet buigen. Sterker nog, we weten niet eens of het tot een rechtszaak komt."

Juist die reputatieschade kan heel pijnlijk zijn, legt Paul van Lange uit. Hij is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. "Reputatieschade is iets waar mensen, bekend of niet, heel moeilijk tegen kunnen. Maar voor bekende Nederlanders speelt dat nog meer, omdat zij herkend worden en zich daarom meer bekeken en beoordeeld voelen door vrijwel iedereen."

"Dat er zo veel aandacht is voor gebeurtenissen uit het privéleven van BN'ers is heel menselijk. We zijn van oudsher geïnteresseerd in roddels. Dat komt deels doordat we onszelf continu vergelijken met anderen", zegt Van Lange. "Zo kan iemand een bron van inspiratie zijn. En wanneer het slecht gaat met een ander, kan dat geruststellend werken of ons het gevoel geven dat wij het beter doen."

'Berichten zonder te berechten is moeilijk'

Nog voordat een rechter een oordeel heeft geveld in een rechtszaak waar een BN'er bij betrokken is, is dat vaak al gebeurd in talkshows en tijdschriften en op sociale media. Dat noemen we trial by media.

"We zien vooral in talkshows dat de gasten aan tafel heel beeldend en met veel emotie over bijvoorbeeld Glennis Grace of Lil Kleine spreken. En dat kan ook niet anders, want anders zou zo'n gesprek te kunstmatig zijn", legt Van Lange uit. "Dat is anders bij nieuwsberichten, die zijn meer feitelijk. Maar het is bijna niet mogelijk om het alleen bij feiten te houden, want mensen willen duiding. Berichten zonder te berechten is moeilijk."

Danny de Munk vertrekt bij de rechtbank van Amsterdam.

'Blijft altijd iets van reputatieschade hangen'

"Als iemand zich misdraagt, blijft dat langer hangen dan een positieve actie. Al het goede dat je ooit hebt gedaan, raakt op de achtergrond", zegt de hoogleraar. Zelfs als blijkt dat de persoon onschuldig is of niet wordt vervolgd, dan blijven die negatieve gedachten vaak toch aan hem of haar kleven.

Vorig jaar deed een vrouw aangifte van verkrachting tegen Danny de Munk. Tegen de musicalster, die zelf van "relaties met wederzijdse instemming" sprak, werd een onderzoek gestart. Dat onderzoek werd vroegtijdig beëindigd wegens gebrek aan bewijs. De Munk is geen verdachte meer in de zaak. Maar werkgever RTL besloot eerder al de samenwerking met hem op te schorten. In een interview met RTL Boulevard liet De Munk weten dat hij "echt kapot" was van de beschuldigingen. "Mijn karakter is kapotgemaakt", zei hij in tranen.

Is er iets wat BN'ers kunnen doen om hun reputatie te herstellen? "Er blijft altijd iets van reputatieschade hangen, maar ik zou een in opspraak gekomen BN'er adviseren om eerst een tijdje uit beeld te blijven. Als je te snel terugkeert, koppelen mensen de negatieve gedachten die ze hebben aan alles wat je zegt of doet", zegt de hoogleraar.

"BN'ers die in de spotlights willen terugkeren, kunnen dat beter doen in een andere rol. Een in opspraak gekomen presentator, zoals Matthijs van Nieuwkerk, zou bijvoorbeeld in een presentatieduo kunnen terugkeren. Dat geeft een ander beeld dan wij van hem gewend zijn. Bovendien staat hij er dan niet alleen voor."

